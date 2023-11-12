Замгенсека НАТО признал, что наступление Украины идет медленно

Мирча Джоанэ заявил, что конфликт "превращается в войну на истощение"

СОФИЯ, 12 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ признал, что украинское наступление идет медленнее, чем ожидалось.

"Мы полностью уверены в военном и политическом руководстве Украины. Они знают, что они должны делать, мы работаем вместе. Понимаю, что все происходит не настолько быстро и успешно, как мы рассчитывали, но мы сохраняем стратегический оптимизм относительно способностей Украины устоять перед давлением и с нашей помощью добиться успеха в войне", - высказал Джоанэ свою точку зрения в интервью телеканалу BTV.

По его словам, в НАТО знали, что конфликт "будет стоить дорого и продлится долго", он "превращается в войну на истощение". "Как политический лидер [президент Украины Владимир] Зеленский стоит перед трудным выбором, если он хочет вернуть свои территории, что правильно, то он должен пожертвовать большим количеством молодых людей, но также он должен гарантировать, что будет иметь достаточно молодых людей, чтобы восстановить страну после окончания войны", - сказал Джоанэ, отвечая на вопросы.

Замгенсека НАТО выразил удовлетворение от планов по модернизации болгарской армии, на развитие которой в бюджете страны предусматривается выделение около 2% ВВП, указав, что "инвестиции в вооруженные силы экономически выгодны".

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВС Украины полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.