Посол Палестины в РФ заявил, что никаких подвижек по вопросу обмена заложниками нет

Абдель Хафиз Нофаль отметил, что насчет заложников до сих пор говорят и Катар, и Египет, и страны Европы, и Израиль

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Подвижек по вопросу обмена захваченными ХАМАС заложниками нет, заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Насчет заложников до сих пор говорят и Катар, и Египет, и страны Европы, и Израиль. Пока это переговоры и медиа. Нет реализации на самом деле", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.

"Сначала надо остановить войну. Надо открывать двери и пункты - "Рафах" и другие, - чтобы продукты и лекарства поступали в сектор, а потом можно будет поднимать вопрос об обменах", - добавил Нофаль.