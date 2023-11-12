12 ноября, 18:20,
обновлено 12 ноября, 18:52
Палестино-израильский конфликт

Посол Палестины в РФ заявил, что никаких подвижек по вопросу обмена заложниками нет

Абдель Хафиз Нофаль отметил, что насчет заложников до сих пор говорят и Катар, и Египет, и страны Европы, и Израиль

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Подвижек по вопросу обмена захваченными ХАМАС заложниками нет, заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Насчет заложников до сих пор говорят и Катар, и Египет, и страны Европы, и Израиль. Пока это переговоры и медиа. Нет реализации на самом деле", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.

"Сначала надо остановить войну. Надо открывать двери и пункты - "Рафах" и другие, - чтобы продукты и лекарства поступали в сектор, а потом можно будет поднимать вопрос об обменах", - добавил Нофаль. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликт
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