12 ноября, 18:26,
обновлено 12 ноября, 18:52
Палестино-израильский конфликт

Посол Палестины в РФ: риск втягивания в ближневосточный конфликт третьих стран велик

Абдель Хафиз Нофаль отметил, что если Израиль будет нападать "на земле", то может быть расширение этого конфликта

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Риск вовлечения третьих страх в палестино-израильский конфликт велик. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Конечно, риск велик. Мы об этом сказали с первого дня: если Израиль будет нападать "на земле", то может быть расширение этого конфликта. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация", - заявил посол.

Комментируя заявление министра обороны Израиля Йоава Галанта, который предупредил, что в случае крупномасштабной войны с "Хезболлах" израильская армия готова будет сделать в Бейруте то же, что она делает сейчас в Газе, посол указал, что не может ответить на этот вопрос. "Это пусть "Хезболлах" отвечает. Мы думаем, что израильтяне нападают везде, на всех палестинцев и уничтожают все", - подчеркнул Нофаль. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликт
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