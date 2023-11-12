Премьер Ливана заявил, что Израиль должен прекратить провокации на юге республики

Премьер-министр Наджиб Микати выразил надежду, что "что усилия арабских братьев приведут к восстановлению режима прекращения огня на границе"

БЕЙРУТ, 12 ноября. /ТАСС/. Ливан обратился к арабским странам, поддерживающим отношения с Израилем, с просьбой оказать давление на еврейское государство с тем, чтобы добиться прекращения огня на юге республики. Об этом заявил в интервью телеканалу Al Jazeera назначенный премьер-министр Ливана Наджиб Микати.

"Мы не сторонники войны и стремимся не допустить эскалации напряженности, - подчеркнул он. - Но мы требуем от Израиля прекратить провокации на юге". "Ливан всегда проявляет сдержанность и стремится быть подальше от региональных конфликтов, опираясь на поддержку братских арабских государств", - сообщил Микати.

"Мы надеемся, что усилия арабских братьев приведут к восстановлению режима прекращения огня на границе, - указал он. - Для правительства Ливана остается приоритетом сохранение стабильности на юге Ливана и соблюдение резолюции 1701 Совета Безопасности ООН".

Касаясь итогов состоявшегося 11 ноября в Эр-Рияде совместного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), Микати выразил надежду на то, что принятые решения "не останутся чернилами на бумаге". "Совместная позиция ЛАГ и ОИС превосходит все ожидания, - отметил он. - Никто не может равнодушно относиться к продолжающемуся кровопролитию в Газе, которое должно быть немедленно остановлено".

29 октября Микати выдвинул мирный план по прекращению боевых действий в секторе Газа, который встретил поддержку ряда арабских и европейских государств. Он предложил на первом этапе заключить пятидневное перемирие, чтобы открыть гуманитарные коридоры и отпустить группу гражданских лиц, находящихся в плену у движения ХАМАС. На втором этапе должно быть достигнуто соглашение по обмену пленными между ХАМАС и Израилем. На третьем этапе он считает необходимым созыв международной конференции по Ближнему Востоку, которая, по словам премьера, положит конец оккупации и позволит палестинцам реализовать свои законные права.