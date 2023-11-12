В Словакии партии правящей коалиции согласовали программное заявление кабмина

Документ называется: "Лучшие, спокойнее и безопаснее жить в Словакии"

БРАТИСЛАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Партии правительственной коалиции Словакии согласовали программное заявление правительства, которое кабмин планирует одобрить на своем заседании в понедельник и затем направить в Национальный совет республики. Об этом сообщило Словацкое радио со ссылкой на премьер-министра страны Роберта Фицо.

"Окончательный вариант программного заявления правительства согласован, - сказал премьер. - Кабмин планирует одобрить его на своем заседании в понедельник. Затем документ поступит в Национальный совет, где пройдет обсуждение. Программное заявление [правительства] называется: "Лучшие, спокойнее и безопаснее жить в Словакии".

Фицо проинформировал ранее, что парламент мог бы обсудить программное заявление его правительства, назначенного президентом страны 25 октября по итогам недавних парламентских выборов, 15 и 16 ноября.

Согласно словацкой конституции, новое правительство должно представить свое программное заявление парламенту в течение 30 дней после назначения президентом. В высшем законодательном органе республики кабмин Фицо опирается на голоса 79 из 150 депутатов. В Братиславе не сомневаются, что правительство заручится поддержкой Национального совета.