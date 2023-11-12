12 ноября, 18:40,
обновлено 12 ноября, 19:04
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о задержании в Газе более 20 активистов ХАМАС

Они доставлены из центра сектора Газа в Израиль для допроса, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Израильские военные задержали в секторе Газа более 20 сторонников палестинской радикальной организации ХАМАС, их отправили на территорию Израиля для допросов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"В ходе совместного мероприятия под руководством Службы общей безопасности и Управления военной разведки было задержано более 20 человек из числа террористов ХАМАС, они доставлены из центра сектора Газа в Израиль для допроса", - говорится в заявлении.

Как отметили в пресс-службе, эти допросы позволят "получить новейшую разведывательную информацию с мест, что пойдет на пользу продолжению наземных маневров" израильской армии в секторе Газа. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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