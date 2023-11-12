Армия Израиля сообщила о задержании в Газе более 20 активистов ХАМАС

Они доставлены из центра сектора Газа в Израиль для допроса, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Израильские военные задержали в секторе Газа более 20 сторонников палестинской радикальной организации ХАМАС, их отправили на территорию Израиля для допросов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ходе совместного мероприятия под руководством Службы общей безопасности и Управления военной разведки было задержано более 20 человек из числа террористов ХАМАС, они доставлены из центра сектора Газа в Израиль для допроса", - говорится в заявлении.

Как отметили в пресс-службе, эти допросы позволят "получить новейшую разведывательную информацию с мест, что пойдет на пользу продолжению наземных маневров" израильской армии в секторе Газа.