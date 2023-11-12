12 ноября, 19:08
Военная операция на Украине

СМИ: офис Зеленского пытается организовать его разговор с Трампом

По информации издания "Страна", политик сейчас фактически контролирует через республиканское большинство Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается организовать его телефонный разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом, чтобы убедить его поддержать помощь Украине, которую блокируют в Конгрессе соратники Трампа по Республиканской партии. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники.

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Военная операция на Украине. Онлайн

По их информации, сейчас одним из главных вопросов в усилиях офиса Зеленского на американском направлении является организация переговоров Зеленского и Трампа. Издание отмечает, что Трамп сейчас фактически контролирует через республиканское большинство Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине. "На Банковой (улица в Киеве, где находится резиденция президента Украины и его офис - прим. ТАСС) это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского", - сказал "Стране" источник в офиса украинского президента.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем телеграм-канале в воскресенье, что он прибыл в США в составе делегации Украины. Ермак добавил, что у него запланированы встречи в Белом доме, Конгрессе США. Глава офиса Зеленского указал, что он намерен обсуждать укрепление Вооруженных сил Украины, предложения Киева по урегулированию конфликта на Украине, которые украинские власти называют "формулой мира", а также другие темы.

Зеленский в начале ноября в интервью американской телекомпании NBC пригласил Трампа посетить Украину и заявил, что в ходе встречи он может объяснить бывшему американскому лидеру, почему конфликт на Украине нельзя урегулировать за сутки. Зеленский заявил, что не знает, сократит ли Трамп поддержку Украины в случае, если вновь будет избран президентом. При этом высказал мнение, что Трамп не сможет отказаться от продолжения помощи Киеву.

Ранее Трамп заявлял, что, вернувшись в Белый дом, смог бы "с легкостью" в течение 24 часов завершить конфликт на Украине. При этом он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. Трамп отклонил приглашение Зеленского, заявив, что считает свой визит в Киев неуместным и что он не хочет создавать потенциальный конфликт интересов в отношениях с Украиной для администрации демократического президента США Джо Байдена.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году, прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели администрация президента Джо Байдена хотела бы получить порядка $106 млрд. При этом ряд республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США высказывался против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. 

Теги:
УкраинаСШАЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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