Сотрудники "Врачей без границ" в больнице "Аш-Шифа" в Газе не выходят на связь

По информации организации, медперсонал, пациенты в критическом состоянии и перемещенные лица все еще находятся в больнице "Аш-Шифа"

ЖЕНЕВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники организации "Врачи без границ", которые находятся в больнице "Аш-Шифа" на севере сектора Газа, не выходят на связь.

"С прошлой ночи мы не можем связаться с нашими сотрудниками в больнице "Аш-Шифа". Другие сотрудники "Врачей без границ", проживающие в городе Газа, сообщили, что боевые действия в окрестностях больницы "Аш-Шифа" не прекратились", - говорится в сообщении, размещенном на странице организации в соцсети X (ранее Twitter).

По информации "Врачей без границ", медперсонал, пациенты в критическом состоянии и перемещенные лица все еще находятся в больнице "Аш-Шифа". В организации призвали не нападать на больницы и ввести режим прекращения огня.

2 ноября сообщалось, что последние 22 иностранных сотрудника "Врачей без границ" покинули сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом. 300 палестинских сотрудников организации вместе с семьями остаются в секторе Газа.