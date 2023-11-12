12 ноября, 19:22
Палестино-израильский конфликт

Сотрудники "Врачей без границ" в больнице "Аш-Шифа" в Газе не выходят на связь

По информации организации, медперсонал, пациенты в критическом состоянии и перемещенные лица все еще находятся в больнице "Аш-Шифа"

ЖЕНЕВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники организации "Врачи без границ", которые находятся в больнице "Аш-Шифа" на севере сектора Газа, не выходят на связь.

Читайте также
Эвакуация россиян и тяжелое положение в больницах Газы. Конфликт в Палестине

"С прошлой ночи мы не можем связаться с нашими сотрудниками в больнице "Аш-Шифа". Другие сотрудники "Врачей без границ", проживающие в городе Газа, сообщили, что боевые действия в окрестностях больницы "Аш-Шифа" не прекратились", - говорится в сообщении, размещенном на странице организации в соцсети X (ранее Twitter).

По информации "Врачей без границ", медперсонал, пациенты в критическом состоянии и перемещенные лица все еще находятся в больнице "Аш-Шифа". В организации призвали не нападать на больницы и ввести режим прекращения огня.

2 ноября сообщалось, что последние 22 иностранных сотрудника "Врачей без границ" покинули сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом. 300 палестинских сотрудников организации вместе с семьями остаются в секторе Газа. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация