Бывший глава ЦРУ предположил, что Украина может получить F-16 этой зимой

Дэвид Петреус считает, что украинские пилоты быстро перейдут с самолетов МиГ и Су на американские истребители

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Украина может получить американские истребители F-16 уже нынешней зимой. С таким утверждением выступил бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус в интервью украинской службе "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

"Очень важным станет предоставление F-16, которые, вероятно, этой зимой получат украинские ВВС", - заявил Петреус. "Считаю, что украинские пилоты замечательные и очень быстро перейдут с самолетов МиГ и Су на F-16", - утверждает экс-глава ЦРУ.

Украина давно просит партнеров передать ей F-16. Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявлял, что F-16 могут передать Украине не раньше весны 2024 года. В Киеве при этом выражают надежду, что Украина получит от партнеров эти истребители в первой половине 2024 года. На Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Некоторые украинские пилоты, обучающиеся управлению американскими истребителями F-16, уже проходят обучение в небе с инструкторами, сообщил ранее официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Первые самолеты F-16 прибыли из Нидерландов на румынскую авиабазу в Фетешть, где будут использоваться для обучения пилотов, в том числе украинских, сообщил в начале ноября штаб ВВС Румынии.