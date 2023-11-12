12 ноября, 20:23,
обновлено 12 ноября, 20:31
Палестино-израильский конфликт

Член политбюро ХАМАС заявил, что условия освобождения заложников еще не выработаны

Усама Хамдан также добавил, что свободный доступ гуманитарной помощи в Газу является одним из условий освобождения заложников, захваченных палестинскими группировками при нападении на Израиль

БЕЙРУТ, 12 ноября. /ТАСС/. Член политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что условия сделки по освобождению заложников, захваченных при нападении на Израиль, еще не выработаны.

Читайте также
Эвакуация россиян и тяжелое положение в больницах Газы. Конфликт в Палестине

"Что касается заложников и тех, кто имеет заграничные паспорта, то идут переговоры об их освобождении", - приводятся выдержки из его заявления в Telegram-канале движения. Хамдан утверждал, что переговорам препятствует Израиль. "Соответствующая окончательная формула не выработана", - добавил он.

Он также добавил, что свободный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа является одним из условий освобождения заложников, захваченных палестинскими группировками при нападении на Израиль. "Освобождение задержанных - гуманитарный вопрос, но он должен быть [решен] с обеих сторон, то есть гуманитарная помощь должна свободно поступать в [сектор] Газа", - приводятся выдержки из его заявления. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация