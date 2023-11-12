Член политбюро ХАМАС заявил, что условия освобождения заложников еще не выработаны

Усама Хамдан также добавил, что свободный доступ гуманитарной помощи в Газу является одним из условий освобождения заложников, захваченных палестинскими группировками при нападении на Израиль

БЕЙРУТ, 12 ноября. /ТАСС/. Член политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что условия сделки по освобождению заложников, захваченных при нападении на Израиль, еще не выработаны.

"Что касается заложников и тех, кто имеет заграничные паспорта, то идут переговоры об их освобождении", - приводятся выдержки из его заявления в Telegram-канале движения. Хамдан утверждал, что переговорам препятствует Израиль. "Соответствующая окончательная формула не выработана", - добавил он.

Он также добавил, что свободный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа является одним из условий освобождения заложников, захваченных палестинскими группировками при нападении на Израиль. "Освобождение задержанных - гуманитарный вопрос, но он должен быть [решен] с обеих сторон, то есть гуманитарная помощь должна свободно поступать в [сектор] Газа", - приводятся выдержки из его заявления.