В Израиле сообщили о плане по улучшению ситуации на границе с Ливаном

Как отметил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, на севере еврейского государства расположены войска в состоянии повышенной боеготовности

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Израильские военные имеют оперативные планы действий по улучшению ситуации в области безопасности в приграничных с Ливаном районах страны. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Он подчеркнул на вечернем брифинге, что на севере Израиля, где продолжаются обстрелы приграничных районов со стороны Ливана, войска находятся в состоянии повышенной боеготовности. "У Армии обороны Израиля есть планы действий по изменению ситуации в области безопасности на севере. Ситуация с безопасностью не останется такой, когда жители севера не чувствуют себя в безопасности, возвращаясь в свои дома", - сказал представитель армии.

Хагари добавил, что, по мнению Израиля, шиитская организация "Хезболлах" и ливанское правительство "несут ответственность за каждый обстрел, совершенный с территории Ливана". "Народ Ливана заплатит цену за это беззаконие и за решение "Хезболлах" стать защитником ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация, в этом случае подразумевается палестинская радикальная организация ХАМАС, действия которой Израиль приравнял к деятельности ИГ - прим. ТАСС)", - предупредил он.