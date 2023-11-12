12 ноября, 20:42
Палестино-израильский конфликт

В Израиле сообщили о плане по улучшению ситуации на границе с Ливаном

Как отметил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, на севере еврейского государства расположены войска в состоянии повышенной боеготовности

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Израильские военные имеют оперативные планы действий по улучшению ситуации в области безопасности в приграничных с Ливаном районах страны. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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Он подчеркнул на вечернем брифинге, что на севере Израиля, где продолжаются обстрелы приграничных районов со стороны Ливана, войска находятся в состоянии повышенной боеготовности. "У Армии обороны Израиля есть планы действий по изменению ситуации в области безопасности на севере. Ситуация с безопасностью не останется такой, когда жители севера не чувствуют себя в безопасности, возвращаясь в свои дома", - сказал представитель армии.

Хагари добавил, что, по мнению Израиля, шиитская организация "Хезболлах" и ливанское правительство "несут ответственность за каждый обстрел, совершенный с территории Ливана". "Народ Ливана заплатит цену за это беззаконие и за решение "Хезболлах" стать защитником ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация, в этом случае подразумевается палестинская радикальная организация ХАМАС, действия которой Израиль приравнял к деятельности ИГ - прим. ТАСС)", - предупредил он. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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