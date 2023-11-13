СМИ: в Греции из ЦК оппозиционной партии вышли 46 человек

Такое решение они приняли из-за разногласий с новым лидером Стефаносом Касселакисом, сообщила газета Avgi

АФИНЫ, 13 ноября. /ТАСС/. Из Центрального комитета (ЦК) ведущей греческой оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" (СИРИЗА - ПА) вышли 46 ее членов из-за несогласия с политикой нового лидера Стефаноса Касселакиса. Об этом сообщила газета Avgi по итогам двухдневного заседания ЦК СИРИЗА - ПА.

По ее сведениям, 46 членов ЦК партии, входящей в группу "Омбрелла", подписали письмо о своем выходе. В числе несогласных с линией лидера - бывший министр финансов Эвклидис Цакалотос, экс-председатель парламента Никос Вуцис и несколько экс-министров. Члены группы "Омбрелла" обвиняют Касселакиса в сдвиге в сторону правоцентризма бывшей леворадикальной партии, которую возглавлял в течение 11 лет Алексис Ципрас, выходец из молодежной структуры Компартии - Коммунистической молодежи Греции. Члены группы заявили в своем письме, что будут бороться за "новую победоносную перспективу радикальных левых".

В свою очередь Касселакис заявил, что уход некоторых членов ЦК, которые не согласны с его политикой, - это не раскол его партии, а начало единства. Он считает, что вышедшие из партии члены могут попробовать создать собственные партии или движения, но вряд ли они получат поддержку населения, чтобы попасть в парламент.

В конце октября Касселакис исключил из партийных рядов трех известных политиков, которые перед этим подвергли его критике в выступлениях по телевидению. Они были министрами в период нахождения СИРИЗА у власти в 2015-2019 годах. Это экс-министр энергетики и окружающей среды Панос Скурлетис, который ранее был секретарем ЦК партии и ее парламентским представителем, бывший первый заместитель министра национальной обороны и министр миграционной политики Димитрис Вицас, а также бывший министр образования Никос Филис. До этого лидер партии исключил из нее бывшего депутата и министра Стефаноса Тзумакаса за критические замечания по поводу деятельности партии. А Стелиос Кулоглу, избранный от СИРИЗА в Европарламент, заявил, что выходит из партийной фракции и становится независимым.

Касселакис, 35-летний бизнесмен из США, победил в сентябре на внутрипартийных выборах лидера СИРИЗА - ПА, которые проводились для смены ее бывшего председателя, экс-премьера Алексиса Ципраса, подавшего в отставку после поражения партии на парламентских выборах 25 июня. При этом, по словам аналитиков, Касселакис еще несколько месяцев до выборов был практически не знаком широкой греческой общественности. 29 августа он выдвинул свою кандидатуру на пост председателя СИРИЗА - ПА и оттеснил на второй план Эфи Ахциоглу, которая до этого считалась главным претендентом.