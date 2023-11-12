Продюсер сериала Netflix про израильских военных "Фауда" погиб в боях в Газе

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала его имя в официальном списке потерь войск с 7 октября

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Исполнительный продюсер израильского сериала "Фауда" о действиях спецподразделения израильской армии против палестинских радикалов Матан Меир погиб в ходе боевых действий в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении на официальной странице сериала в соцсети X (ранее Twitter).

"Мы с горечью сообщаем, что один из членов нашей семьи "Фауда", Матан Меир, погиб в бою в секторе Газа. Матан был неотъемлемой частью нашей команды. Актеры и съемочная группа убиты горем из-за этой трагической утраты. Мы выражаем соболезнования семье и друзьям Матана. Пусть его душа упокоится с миром", - говорится в сообщении.

Информацию о гибели Меира подтвердила и пресс-служба Армии обороны Израиля. Его имя опубликовали в официальном списке потерь израильских войск с 7 октября. По информации армии, 38-летний старший сержант запаса Меир погиб в бою на севере сектора Газа 10 ноября, его семью известили о случившемся, похороны состоятся 13 ноября.

Сериал "Фауда" распространяется на платформе Netflix и рассказывает о действиях контртеррористического спецподразделения израильской армии, действующего против палестинских радикалов, в том числе сторонников организации ХАМАС. Его название происходит от арабского слова "фауда", заимствованного ивритом и означающего "хаос". С 2015 по 2022 год вышло четыре сезона сериала, в третьем из них события разворачиваются в секторе Газа.