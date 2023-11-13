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Международная выставка Dubai Airshow

В Дубае начнет работу международный авиасалон

От России представят 250 образцов современных вооружений и военной техники

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Международный авиасалон Dubai Airshow начнет работу в понедельник на территории аэродрома Аль-Мактум в Дубае. В выставочной части авиашоу, которое продлится до 17 ноября, будут присутствовать 20 национальных павильонов, свою продукцию представят более 1,4 тыс. производителей, которые покажут более 180 летательных аппаратов.

"Рособоронэкспорт" организует российскую экспозицию в едином павильоне общей площадью более 750 кв. м, где крупнейшие производители продукции военного назначения России представят более 250 образцов современных вооружений и военной техники. Российские самолеты и вертолеты будут представлены на статической стоянке. Кроме того, планируется летная программа.

Самолеты и вертолеты

Главной премьерой натурной российской экспозиции должен стать тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) - машина демонстрируется за рубежом впервые в современной истории России. Это глубоко модернизированный вариант транспортника Ил-76МД, у которого 70% систем и агрегатов подверглись обновлению. В частности, самолет получил более мощные двигатели ПС-90, у него усилено крыло и переработано шасси. Как отмечают в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), машина вызывает большой интерес в странах Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом.

Кроме того, впервые на международной выставке покажут модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М - модернизированную версию противопожарного вертолета Ка-32A11BC, одного из лучших в мире в своем классе. Бак его системы пожаротушения СП-32 менее чем за минуту заполняется четырьмя тоннами воды. Вертолет может стать востребованным в городах с высотной застройкой благодаря возможности использования водяной пушки - ею можно ликвидировать возгорания на последних этажах небоскребов.

Также Россия привезет в Дубай вертолет Ми-171А3, а также легкий многоцелевой вертолет "Ансат". Первый вертолет вмещает до 24 человек и предназначен для работы на морских буровых и в случае необходимости способен приземлиться на воду. Второй может применяться для медицинских целей, перевозить пассажиров или использоваться правоохранительными структурами. В Ростехе отмечают, что в состав медоборудования на борту машины можно включить инфекционный бокс, а также специальный кувез для транспортировки новорожденных.

Демонстрационные полеты

В этом году гости Dubai Airshow смогут наблюдать демонстрационные полеты подтвердившего высокие характеристики в рамках применения в спецоперации боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор". Эта машина в ходе конфликта успешно поражает западную бронетехнику управляемыми ракетами.

Программа демонстрационных полетов включает и выступление пилотажной группы "Русские витязи" на сверхманевренных многофункциональных истребителях Су-35С и Су-30СМ.

Объединенная экспозиция

В российском павильоне посетителей Dubai Airshow ждет экспортная укороченная версия автомата Калашникова АК-19. Ее до этого не демонстрировали за рубежом. Это оружие создано под распространенный в мире натовский калибр 5,56 мм. Автомат входит в новую полностью импортозамещенную систему жизнеобеспечения и самообороны летчика, который катапультировался или совершил аварийную посадку. Эта система - тоже новый экспортный продукт, разработанный во взаимодействии с профильными экспертами Воздушно-космических сил России.

Помимо АК-19, в экспозиции можно будет увидеть новую снайперскую винтовку Чукавина, призванную заменить легендарную винтовку Драгунова. Оружие унаследовало надежность СВД, но превосходит предшественника по показателям кучности стрельбы на 25-30%. Как отмечают в Ростехе, также большой интерес вызовет легкая многоцелевая управляемая ракета "Изделие 305Э", разработанное холдингом "Высокоточные комплексы". Ракета зарекомендовала себя в ходе применения в зоне спецоперации, позволяет российским боевым вертолетам поражать цели на расстояниях до 14,5 км.

В российском павильоне также будет представлено новейшее вооружение для истребителей пятого поколения, в том числе авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД2 и РВВ-БД, а также крылатая ракета Х-69.

Еще одна новинка выставки - новейшая грузовая парашютная система "Юнкер-ДГ-250" с автоматическим управлением и навигационной системой ГЛОНАСС. Она впервые демонстрируется за пределами СНГ.

Дроны и средства борьбы с ними

Среди беспилотников, которые представит в Дубае "Рособоронэкспорт", зарекомендовавший себя в зоне спецоперации "Орлан-30". Кроме того, можно будет увидеть разведывательно-ударный "Орион-Э" и барражирующий боеприпас "КУБ-Э".

Также в Дубае покажут автоматизированный комплекс, предназначенный для борьбы с малыми беспилотниками. За их обнаружение отвечает переносная малогабаритная радиолокационная станция 1Л122-1Е, которая передает информацию о воздушной обстановке на переносной модуль автоматизированного управления из комплекта технических средств (КТС АУ), разработанного холдингом "Росэлектроника" (входит в Ростех). КТС АУ выполнен в виде планшета, который находится у командира подразделения по борьбе с БЛА. Передача данных от радара ведется по радиоканалу на дальность до 5 км. Затем целеуказание передается бойцам, вооруженным в том числе антидроновыми ружьями. Такие устройства - "Аргумент-2", "Аргумент-3" - также можно будет увидеть в российском павильоне.

Средства ПВО

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" покажет на Dubai Airshow 2023 системы С-350Е "Витязь", "Викинг", "Тор-Э2", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ", а также боевую машины стрелков-зенитчиков "Тайфун-ПВО(Э)". Радиолокационные станции будут представлены "Каста-2Е2", "Подлет-К1КЕ", "Гамма-С1ТЕ".

Кроме того, концерн покажет мишень из состава универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант" ракетного типа.

Встречи и переговоры

Как отмечал в беседе с ТАСС первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков, делегация госкорпорации на полях авиасалона намерена обсудить с иностранными партнерами перспективы военно-технического сотрудничества и гражданские проекты. "Выставка Dubai Airshow является одной из крупнейших международных площадок, где ведущие мировые производители могут представить свои передовые разработки. Для России это отличная возможность презентовать зарубежным заказчикам военные и гражданские новинки", - сообщил он.

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил, что Dubai Airshow для спецэкспортера является одной из главных площадок для продвижения российской авиационной техники и средств ПВО в первую очередь в страны Ближнего Востока и Северной Африки, доля которых в портфеле заказов компании достигает 50%.

По словам Михеева, в Дубае у "Рособоронэкспорта" насыщенная деловая программа, включающая встречи с партнерами из стран Персидского залива и обсуждение военно-технического сотрудничества между государствами. "Упор сделаем на проекты технологического партнерства - наиболее востребованного сегодня формата взаимодействия на Ближнем Востоке. Кроме того, в ходе авиасалона продолжим развивать контакты со странами Африки по точкам взаимодействия, найденным совместно в ходе Саммита Россия - Африка в этом году в Санкт-Петербурге", - пояснил гендиректор компании.

Российскую делегацию в ОАЭ возглавит вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. В ходе рабочей поездки зампред правительства РФ также проведет ряд переговоров. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичОАЭРоссияМеждународная выставка Dubai Airshow
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