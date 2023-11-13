Байден обсудил с эмиром Катара освобождение удерживаемых ХАМАС заложников

В ходе переговоров американский лидер отметил, что радикальное движение "давно является препятствием для достижения" мирного сосуществования Израиля и Палестины

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили в воскресенье по телефону доставку в сектор Газа гуманитарной помощи и освобождение удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС заложников. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома по итогам переговоров.

"Лидеры двух стран обсудили необходимость защиты мирного населения и предпринимаемые усилия по увеличению непрерывного потока остро необходимой гуманитарной помощи в сектор Газа", - отмечается в документе.

Байден "выразил признательность Катару и лично шейху Тамиму за предпринятые ранее усилия по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников". "Лидеры двух стран согласились с тем, что все заложники должны быть освобождены без промедления", - добавили в Белом доме. Президент "подтвердил свое представление о будущем палестинского государства" в рамках мирного сосуществования Израиля и Палестины. "Он отметил, что ХАМАС уже давно является препятствием для достижения этой цели. Лидеры двух стран договорились продолжать усилия по продвижению общего видения более мирного, безопасного, процветающего и стабильного ближневосточного региона", - отмечается в документе.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен провел в субботу по телефону переговоры с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. "Они обсудили предпринимаемые усилия по эвакуации тяжелораненых и экстренному расширению потока гуманитарной помощи в Газу. Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Аль Тани также обсудили усилия по обеспечению безопасного выезда иностранных граждан из Газы и незамедлительного и безопасного освобождения всех заложников", - сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. В воскресенье помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что США участвуют в переговорах между Израилем и Катаром по вопросу освобождения заложников, но не раскрыл подробности.