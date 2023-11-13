12 ноября, 21:42
Палестино-израильский конфликт

В секторе Газа прекратили работу 22 больницы

AP Photo/ Fatima Shbair
© AP Photo/ Fatima Shbair

По данным пресс-службы правительства анклава, также вышли из строя 49 медицинских центров

БЕЙРУТ, 13 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 22 больницы прекратили работу в секторе Газа в результате ударов Израиля. Об этом сообщила пресс-служба правительства анклава.

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"В связи с тем, что оккупационная [израильская] армия наносит удары <...> по больницам и угрожает медицинским бригадам, в результате израильской агрессии 22 больницы и 49 медицинских центров вышли из строя", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-службы правительства сектора Газа в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Как уточняется, армия Израиля также обстреляла 53 машины скорой помощи.

Всего в секторе Газа, как заявляла ранее представитель Палестинского общества Красного Полумесяца Нибаль Фарсах, находится 35 больниц. 8 ноября министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле сообщила в интервью телеканалу Sky News Arabia, что все больницы на юге анклава продолжают работу. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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