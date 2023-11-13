12 ноября, 22:32,
обновлено 12 ноября, 23:09

Пентагон подтвердил нанесение авиаударов по проиранским группам на востоке Сирии

Они были нанесены по приказу президента США Джо Байдена

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отдал приказ о нанесении авиаударов по проиранским группам на востоке Сирии. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении американского министра обороны Ллойда Остина.

"Сегодня американские вооруженные силы нанесли высокоточные удары по объектам на востоке Сирии, используемым Корпусом стражей исламской революции [КСИР] Ирана и связанными с ним группировками, в ответ на продолжающиеся атаки на американских военнослужащих в Ираке и Сирии", - сказал шеф Пентагона.

"У президента нет более высокого приоритета, чем безопасность американских военнослужащих, и он отдал приказ о проведении сегодняшних действий, чтобы дать понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы", - добавил Остин.

По его словам, "удары были нанесены по тренировочному центру и укрытию" членов проиранской группы.

Ранее Байден выступил с предупреждением о том, что США готовы нанести, если сочтут нужным, новые удары по группировкам, которые, по мнению Вашингтона, поддерживаются Ираном и несут ответственность за вылазки против американских военнослужащих на Ближнем Востоке. По данным Пентагона, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям около 50 раз. 26 октября два истребителя F-16 американских ВВС нанесли авиаудары по складам с оружием и боеприпасами, принадлежащим, по мнению вашингтонской администрации, КСИР. На сирийской территории дислоцировано около 900 американских военнослужащих, в Ираке - 2,5 тыс. 

Теги:
СШАСирияБайден, Джо
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