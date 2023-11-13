12 ноября, 22:39
Палестино-израильский конфликт

У Тунберг попытались отобрать микрофон во время выступления в Амстердаме из-за Палестины

Грета Тунберг. EPA-EFE/ BENJAMIN WESTHOFF
Грета Тунберг
© EPA-EFE/ BENJAMIN WESTHOFF

Инцидент произошел во время акции, посвященной борьбе с изменением климата

ГААГА, 13 ноября. /ТАСС/. Выступление шведской экоактивистки Греты Тунберг на демонстрации в Амстердаме сопровождалось небольшой потасовкой, когда она затронула ситуацию в Палестине. Мужчина попытался выхватить из ее рук микрофон, однако был быстро выведен со сцены, свидетельствуют кадры, опубликованные телеканалом NOS.

Читайте также
Эвакуация россиян и тяжелое положение в больницах Газы. Конфликт в Палестине

В воскресной акции, посвященной борьбе с изменением климата, приняли участие около 85 тыс. человек, что является абсолютным рекордом для мероприятий подобного рода. В ходе своего выступления Тунберг призвала прислушиваться к голосам тех, кто подвергается притеснениям, подразумевая палестинцев. "Однако мы не прислушиваемся, и люди, находящиеся у власти, не прислушиваются", - отметила она, после чего на сцену выскочил мужчина, который попытался отобрать у нее микрофон, заявив, что пришел на климатическую демонстрацию, а не на политическую акцию. Он был быстро уведен со сцены другими активистами и сотрудниками служб безопасности. Тунберг быстро закончила свою речь, сказав, что все знают, за что она выступает, и "об этом можно везде прочитать".

Как отмечают местные СМИ, акция оставила смешанные впечатления у многих участников из-за того, что климатические вопросы в определенный момент затмила палестинская тематика. "Так много людей ожидали ее (Тунберг - прим. ТАСС) выступления", - рассказала одна женщина в интервью газете Volkskrant. "Я очень разочарована", - призналась она. 

Теги:
ПалестинаНидерландыПалестино-израильский конфликтИзраильТунберг, Грета
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация