У Тунберг попытались отобрать микрофон во время выступления в Амстердаме из-за Палестины

Инцидент произошел во время акции, посвященной борьбе с изменением климата

ГААГА, 13 ноября. /ТАСС/. Выступление шведской экоактивистки Греты Тунберг на демонстрации в Амстердаме сопровождалось небольшой потасовкой, когда она затронула ситуацию в Палестине. Мужчина попытался выхватить из ее рук микрофон, однако был быстро выведен со сцены, свидетельствуют кадры, опубликованные телеканалом NOS.

В воскресной акции, посвященной борьбе с изменением климата, приняли участие около 85 тыс. человек, что является абсолютным рекордом для мероприятий подобного рода. В ходе своего выступления Тунберг призвала прислушиваться к голосам тех, кто подвергается притеснениям, подразумевая палестинцев. "Однако мы не прислушиваемся, и люди, находящиеся у власти, не прислушиваются", - отметила она, после чего на сцену выскочил мужчина, который попытался отобрать у нее микрофон, заявив, что пришел на климатическую демонстрацию, а не на политическую акцию. Он был быстро уведен со сцены другими активистами и сотрудниками служб безопасности. Тунберг быстро закончила свою речь, сказав, что все знают, за что она выступает, и "об этом можно везде прочитать".

Как отмечают местные СМИ, акция оставила смешанные впечатления у многих участников из-за того, что климатические вопросы в определенный момент затмила палестинская тематика. "Так много людей ожидали ее (Тунберг - прим. ТАСС) выступления", - рассказала одна женщина в интервью газете Volkskrant. "Я очень разочарована", - призналась она.