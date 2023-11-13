ЦАХАЛ объяснил обстрел машин скорой тем, что ХАМАС использует их для перевозки оружия

В Армии обороны Израиля утверждают, что больницы в секторе Газа на самом деле являются объектами террористической инфраструктуры

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объяснила обстрел машин скорой помощи в секторе Газа тем, что ХАМАС часто использует их для транспортировки оружия и боевиков. Соответствующее заявление армейской пресс-службы было опубликовано в социальной сети X (ранее Twitter).

"ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки оружия и боевиков, замаскированных под гражданских лиц, а больницы [в секторе Газа] на самом деле являются объектами террористической инфраструктуры. Это противоречит международному праву и превращает эти объекты в законные военные цели", - указано в сообщении.

Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщало, что только 7 из 18 принадлежащих организации машин скорой помощи в секторе Газа остаются на ходу и могут перевозить врачей и пациентов. "Наши команды видят множество пострадавших, но сталкиваются с большими трудностями при попытках оказать помощь из-за того, что израильские военные обстреливают машины службы", - сообщается в заявлении PRCS, опубликованном в социальной сети X.