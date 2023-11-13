Госдеп утверждает, что США не будут препятствовать работе делегации РФ на саммите АТЭС

Говоря о вице-премьере Алексее Оверчуке, который возглавит российскую делегацию на саммите, американский дипломат Мэтт Мюррей заверил, что к нему "будут относиться как к главе делегации, и у него будет возможность в полной мере участвовать в мероприятиях в течение недели"

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 13 ноября. /ТАСС/. Администрация США не намерена создавать помех для работы делегации РФ на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). С таким утверждением выступил в интервью Agence France-Presse в воскресенье американский дипломат Мэтт Мюррей, являющийся старшим должностным лицом США в АТЭС.

Говоря о вице-премьере Алексее Оверчуке, который возглавит делегацию РФ на саммите, Мюррей заверил: "К нему будут относиться как к главе делегации, и у него будет возможность в полной мере участвовать в мероприятиях в течение недели". "Мы весь год говорили, что хотим быть хорошими хозяевами встречи АТЭС", - добавил Мюррей. "Но мы будем делать это в рамках законов и норм США. Участие России, безусловно, было затронуто санкциями", - сказал он. По словам Мюррея, Оверчук с точки зрения дипломатического протокола "не будет на том же уровне", что и руководители государств, которые возглавляют делегации на саммите.

Мюррей 7 ноября, отвечая на вопрос ТАСС, заверил, что США передали приглашения на саммит в Сан-Франциско всем участникам АТЭС, включая Россию. Он ушел от прямого ответа на просьбу уточнить, как США отнеслись бы к применению другими участниками АТЭС по принципу взаимности таких же подходов, то есть учету собственных национальных санкционных и им подобных решений в отношении Вашингтона и тех или иных американских должностных лиц при рассылке приглашений на совещания форума. "Я могу говорить лишь о том, что мы делаем в год председательства в АТЭС, и о том обязательстве, которое мы дали. И мы считаем, что выполнили это обязательство", - утверждал дипломат.

Как передала в июле газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц, администрация США решила не приглашать президента России Владимира Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Газета добавила, что Белый дом также решил не допустить до участия в саммите главу администрации Гонконга Джона Ли. В отношении него и некоторых других должностных лиц КНР Вашингтон ранее ввел санкции.

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско 15-17 ноября.

В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.