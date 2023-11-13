13 ноября, 04:05

Япония в январе запустит ракету со спутником для слежения за КНДР

По данным телеканала NHK, космический аппарат также будет применяться для сбора информации во время стихийных бедствий в регионе

ТОКИО, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Японии намерены 11 января осуществить запуск ракеты-носителя H-2A с разведывательным спутником, который будет собирать информацию о ситуации в КНДР. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, спутник будет использоваться для наблюдения за ракетными полигонами КНДР. Кроме того, космический аппарат будет применяться для сбора информации во время стихийных бедствий в регионе.

7 сентября Япония успешно запустила ракету-носитель H-2A со своим первым посадочным модулем для исследования Луны под названием SLIM. 

Теги:
ЯпонияКНДР
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