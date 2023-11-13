13 ноября, 04:40

В НАТО сообщили, что по-прежнему обсуждают открытие своего офиса в Токио

Процесс выработки решения по этому вопросу потребует времени, отметил помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Дэвид ван Вил

ТОКИО, 13 ноября. /ТАСС/. Вопрос об открытии в Токио первого в Азии постоянного представительства НАТО не снят с повестки дня, однако принятие решения потребует времени. Об этом заявил в интервью телеканалу NHK находящийся в Японии с визитом помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Дэвид ван Вил.

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"Вопрос об открытии представительства в Токио не снят с обсуждения, - сказал он. - В целом к такому решению в НАТО относятся позитивно. Однако процесс его выработки потребует времени". Помощник генсека напомнил, что среди 31 страны, входящей в НАТО, по этому поводу имеются различные мнения.

Он сообщил, что в течение нескольких недель предполагается провести совещание представителей Японии и Североатлантического альянса по кибернетической безопасности. Помощник генсека высказался за ускорение сотрудничества в этой сфере.

В начале 2023 года в НАТО стал активно обсуждаться вопрос об открытии в Токио постоянного представительства. Его предполагалось сделать центром активности альянса в Азии. Ожидалось, что соответствующее решение будет принято на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года, однако согласия на этот счет добиться не удалось. По данным газеты Nikkei, важнейшую роль при этом сыграла позиция Франции: она предпочла не провоцировать Китай, который резко выступал против открытия офиса НАТО в Японии.

В то же время Франция и другие страны альянса поддерживают активное участие в делах Азиатско-Тихоокеанского региона и развитие контактов с Австралией, Южной Кореей и Японией. Токио, в частности, в последние годы активно расширяет сотрудничество с НАТО, премьер-министр Японии Фумио Кисида уже дважды принимал участие в саммитах альянса. При штаб-квартире НАТО в Брюсселе действует постоянное представительство Японии. 

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