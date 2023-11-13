13 ноября, 04:42

Замминистра финансов Японии со скандалом ушел в отставку из-за неуплаты налогов

По мнению агентства Kyodo, нынешняя история нанесет удар по позициям правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой, поддержка которого среди избирателей в последнее время упала ниже уровня 30%

ТОКИО, 13 ноября. /ТАСС/. Парламентский заместитель министра финансов Японии Кэндзи Канда со скандалом подал в отставку после того, как был уличен в систематической неуплате налогов. Соответствующее заявление этот политик передал министру финансов Сюнъити Судзуки, сообщает информационное агентство Kyodo.

По мнению агентства, нынешняя история нанесет удар по позициям правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой, поддержка которого среди избирателей и без того в последнее время упала ниже уровня 30%. Это стало уже третьей скандальной отставкой парламентских заместителей министров в кабинете с сентября нынешнего года. Ранее двое из них были вынуждены уйти из-за нарушений избирательного законодательства и из-за скандала вокруг внебрачных связей. Парламентские заместители министров назначаются премьером из числа депутатов для поддержания контактов между ведомством и законодателями.

Кэндзи Канда на прошлой неделе был вынужден признать правильность появившихся в печати данных о том, что принадлежащая ему частная компания по меньшей мере четыре раза серьезно задерживала уплату налогов. В связи с этим ее недвижимое имущество даже подвергалось арестам. Особую скандальность его поведению придало то, что ранее этот представитель правящей Либерально-демократической партии неоднократно публично подчеркивал важность своевременной и полной уплаты налогов. На прошлой неделе он утверждал, что в отставку не собирается. Однако в правительстве, как отмечает Kyodo, пришли к выводу, что дальнейшее разрастание скандала скажется на работе парламента, в частности, на принятии проекта госбюджета на 2024 финансовый год. 

Теги:
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