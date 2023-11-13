СМИ: умер младший брат Нурсултана Назарбаева

Ему было 70 лет

АСТАНА, 13 ноября. /ТАСС/. Крупный предприниматель Болат Назарбаев - младший брат первого президента республики Нурсултана Назарбаева - умер на 71-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил информационно-аналитический портал ratel.kz.

"В 09:28 (06:28 мск - прим. ТАСС) произошло прекращение деятельности сердца (асистолия). Проводились реанимационные мероприятия в течение 23 минут, которые оказались неэффективны", - рассказал источник издания.

В начале ноября стало известно о госпитализации Болата Назарбаева в Центральную клиническую больницу Алма-Аты. По версии некоторых СМИ, его госпитализировали с повторным инфарктом.

Болат Назарбаев родился в 1953 году. Возглавлял холдинг BN Invest, а также являлся основателем общественного фонда "Саликалы урпак" ("Благородное поколение").