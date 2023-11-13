США и Южная Корея приняли обновленную стратегию сдерживания КНДР

Это первые изменения в "адаптированной стратегии сдерживания" с момента ее принятия в 2013 году после третьих ядерных испытаний в КНДР

СЕУЛ, 13 ноября./ТАСС/. Министры обороны Республики Корея и США Син Вон Сик и Ллойд Остин подписали обновленную "адаптированную стратегию сдерживания" в отношении КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

В Сеуле прошло ежегодное двустороннее совещание по вопросам безопасности, в котором приняли участие министры обороны двух стран. В рамках этих переговоров Син Вон Сик и Остин подписали обновленный документ. Это первые изменения в "адаптированной стратегии сдерживания" с момента ее принятия в 2013 году после третьих ядерных испытаний в КНДР.

Пхеньян уже провел шесть ядерных испытаний. Власти США и Южной Кореи обновили документ в соответствии с развитием ракетной и ядерной программ КНДР и ее ядерной доктриной - в сентябре прошлого года в народной республике был принят закон о ядерных силах, который предусматривает возможности для нанесения превентивного ядерного удара.

Помимо этого, Остин заявил о приверженности США "расширенному сдерживанию", под которым понимается готовность Вашингтона применить все средства, включая ядерные, для защиты союзника. Син Вон Сик отметил, что более частое появление стратегических средств США на юге Корейского полуострова, в том числе первое за 40 лет прибытие в южнокорейский порт подводной лодки, способной нести ядерное оружие, и первый прилет американского стратегического бомбардировщика B-52, укрепляет доверие к обещаниям США в рамках расширенного сдерживания.

17 октября бомбардировщик B-52 впервые приземлился на территории Южной Кореи. Он также пролетел над местом проведения международной выставки аэрокосмической и военной техники во время церемонии открытия. В июле стратегическая подлодка США USS Kentucky зашла в южнокорейский порт Пусан.