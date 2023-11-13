13 ноября, 06:08
Палестино-израильский конфликт

Глава ВКС КСИР Ирана допустил, что конфликт на Ближнем Востоке может расшириться

Как заявил генерал Амир Али Хаджизаде, Тегеран готов к любому развитию событий

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Иран не исключает, что конфликт на Ближнем Востоке в скором времени расширится еще больше, но готов к любому развитию событий. Такое мнение выразил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерал Амир Али Хаджизаде.

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"Сегодня мы видим, что война расширилась, и в нее оказался втянут Ливан. Не исключено, что масштаб конфликта в дальнейшем только возрастет. Мы не знаем, что будет дальше, но Иран готов ко всем сценариям развития событий", - приводит его слова агентство Tasnim.

"США не угрожают Ирану, - добавил он, отвечая на вопрос журналистов. - Иран в принципе не находится в ситуации, когда ему кто-то хотел бы угрожать, поскольку мы сейчас на пике своей военной мощи". 

Теги:
ИранПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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