В списки на переход из Газы в Египет через КПП "Рафах" включили 103 россиян

Всего в списках, опубликованных погранслужбой, значится 421 человек

КАИР, 13 ноября. /ТАСС/. В списки на эвакуацию из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах" включены 103 гражданина России. Перечень обнародовала погранслужба палестинского анклава на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В документе числятся обладатели двойного гражданства, а также палестинские граждане, связанные супружескими или родственными узами с россиянами.

Всего в списках, опубликованных погранслужбой, значится 421 человек. Помимо россиян, в них включены граждане и подданные Иордании, Испании, Марокко, Нидерландов, Перу, США и Швеции.

Ранее в понедельник советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов в оперативном штабе в Каире заявил, что члены оперативной группы ведомства готовятся вновь направиться на КПП "Рафах", расположенный на границе Египта и сектора Газа, чтобы эвакуировать из анклава еще одну группу россиян численностью 90-100 человек.