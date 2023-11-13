13 ноября, 06:53
Военная операция на Украине

Арестович заявил о наличии конфликта между Зеленским и военными

По словам бывшего советника главы офиса президента Украины, страна столкнулась с ситуацией, "когда главнокомандующий говорит одно о войне и о перспективах победы, а президент говорит совсем другое"

МАДРИД, 13 ноября. /ТАСС/. Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о существовании конфликта между главой государства Владимиром Зеленским и военными.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Речь президента становится все более эмоциональной из-за критики, которую он получает, - отметил Арестович в интервью испанской газете El Mundo. - Его политика не эффективна. Основная причина - неудавшееся контрнаступление. Помощь Запада используется неправильно. <...> Уровень компетенции недостаточный, они достигли своего потолка". По версии Арестовича, "между президентом и военными существует конфликт".

Он согласился с мнением главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что конфликт на Украине зашел в тупик. "Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда главнокомандующий говорит одно о войне и о перспективах победы, а президент говорит совсем другое. Это ненормальная ситуация", - полагает Арестович. По его мнению, Зеленский является либо слишком "эгоцентричным, либо слишком "украиноцентричным".

"Нам нужно доверие, а не репрессии, - добавил он. - Главное, как и образование, должно быть на украинском языке. Но если мы хотим издать книгу на испанском, русском или болгарском языке, в нашей стране должна быть свобода для этого". "Потому что следующий шаг - совершенно глупым способом подавлять церковь, - отметил Арестович. - Мы не можем подавлять саму церковь, потому что церковь - это не просто священники, церковь - это люди".

Ранее Арестович, покинувший Украину, заявил о планах выдвинуть собственную кандидатуру на пост главы государства. Он начал активно критиковать действия Зеленского и его окружения. В частности, Арестович обвинил руководство страны в стратегических ошибках в военном и государственном управлении. 1 ноября он опубликовал свою программу. В соответствии с одним из пунктов Украина согласна вступить в НАТО с обещанием не отвоевывать утраченные территории. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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