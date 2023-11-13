13 ноября, 06:58

В Баку осудили отправку Францией в Армению бронеавтомобилей Bastion

Поставки такой техники "послужат усилению военного потенциала и деструктивной деятельности Армении в регионе", считают в Азербайджане

БАКУ, 13 ноября. /ТАСС/. МИД Азербайджана осудил поставку Францией Армении многоцелевых наступательных бронеавтомобилей Bastion

"Решительно осуждаем отправку Францией в Армению наступательных бронеавтомобилей Bastion", - заявил журналистам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде. По его словам, поставки указанной военной техники "послужат усилению военного потенциала и деструктивной деятельности Армении в регионе".

"Эти шаги Франции, позиционирующей себя как пропагандиста международного права, сторонницу мира и стабильности в регионе, серьезным образом ставят под вопрос усилия по нормализации отношений на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и международных границ государств и служат обострению ситуации", - подчеркнул официальный представитель азербайджанского МИД.

Он отметил, что на фоне клеветнической кампании Парижа против Баку эти действия, "служащие политике милитаризации Армении, свидетельствуют о том, что Франция исходит из ошибочных интересов".

"Армения и Франция должны <…> наконец понять, что в регионе нет альтернативы миру и сотрудничеству", - подчеркнул Гаджизаде. 

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АзербайджанАрменияФранция
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