США сохранят темпы развертывания стратегических сил в Индо-Тихоокеанском регионе

Министр обороны страны Ллойд Остин заявил, что за последний год американские вооруженные силы развернули в Индо-Тихоокеанском регионе больше стратегических сил и средств, чем в предыдущем году

СЕУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. США смогут сохранить темпы развертывания стратегических сил в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции со своим южнокорейским коллегой Син Вон Сиком.

"Что касается первой части вашего вопроса, реально ли поддерживать текущий темп [развертывания] стратегических средств в регионе, ответ - да, - заявил Остин в ответ на вопрос журналиста. - Мы будем продолжать делать то, что обещали".

По словам главы Пентагона, за последний год американские вооруженные силы развернули в Индо-Тихоокеанском регионе больше стратегических сил и средств, чем в предыдущем году, и способны лучше "реагировать на все, что может произойти".

Ранее издание Nikkei Asia со ссылкой на неназванного представителя Пентагона высокого ранга сообщило, что Остин намерен провести встречу со своим китайским коллегой на полях конференции по вопросам безопасности АСЕАН+, которая пройдет в Индонезии на текущей неделе. С кем именно будет встречаться Остин, неизвестно, поскольку в октябре в отставку ушел министр обороны КНР Ли Шанфу и пока имя нового министра не объявлено.