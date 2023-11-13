Минобороны Южной Кореи заявило, что страна "поглотит" КНДР, если Пхеньян начнет войну

Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик уточнил, что объединение произойдет "на основе либерально-демократического порядка"

СЕУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Республика Корея "объединит" Корейский полуостров "на основе либерально-демократических" ценностей, если КНДР спровоцирует войну с Сеулом. Об этом заявил министр обороны Республики Корея Син Вон Сик в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином в Сеуле.

"Если Северная Корея спровоцирует войну, их режим исчезнет и произойдет объединение на основе либерально-демократического порядка под началом Республики Корея", - сказал южнокорейский министр. Он заявил, что использование Пхеньяном ядерного оружия приведет к "концу режима" в КНДР. Син Вон Сик также отметил, что вооруженные силы Южной Кореи и США поддерживают полную боеготовность.

12 ноября во время встречи с американским министром обороны президент Республики Корея Юн Сок Ёль сказал, что военным двух стран следует быть готовыми к "любым провокациям" КНДР, включая возможность "внезапного нападения по примеру палестинского радикального движения ХАМАС".

13 ноября состоялось ежегодное двустороннее совещание по вопросам безопасности. Стороны впервые с 2013 года обновили стратегию сдерживания КНДР в связи с развитием ее ядерной и ракетной программ. Остин прибыл в Южную Корею 11 ноября. На следующий день прошли трехсторонние переговоры с участием японского министра обороны, который выступил по видеосвязи. 8-9 ноября Сеул посетил государственный секретарь США Энтони Блинкен.