13 ноября, 08:43

В Германии заявили, что Европа не собирается сокращать поддержку Украины

Министр иностранных дел Анналена Бербок рассказала о планах расширения и поддержки Киева

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Европа не будет сокращать поддержку Украины, напротив, планирует расширить ее.

"Мы не только продолжим оказывать нашу поддержку Украине, но и продолжим ее расширять и повышать", - сказала она по прибытии на встречу с коллегами по ЕС в Брюсселе. Каких-либо конкретных чисел министр не привела.

Как ранее сообщила газета Bild, правительство Германии намерено увеличить в следующем году военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд. В начале текущего месяца правительство ФРГ сообщило о поставках Украине ранее еще 25 танков Leopard 1A5, обещанных до этого. В новую партию переданного Киеву оружия тогда также вошли разведывательные беспилотники и радары. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние полтора года составил около €24 млрд. 

Теги:
УкраинаГерманияБербок, Анналена
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