13 ноября, 08:42,
обновлено 13 ноября, 08:56
Палестино-израильский конфликт

Sky: премьер Британии уволил главу МВД

Суэлла Браверман. Leon Neal/ Getty Images
Суэлла Браверман
© Leon Neal/ Getty Images

Суэлла Браверман ранее опубликовала статью с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман после того, как она опубликовала статью с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его данным, в понедельник Сунак планирует объявить о ряде изменений в составе кабинета министров. Браверман последнюю неделю находилась под жесткой критикой как со стороны оппозиции, так и со стороны ряда коллег по правящей Консервативной партии. На прошлой неделе она написала статью для газеты The Times, в которой охарактеризовала протесты в поддержку Палестины как "марши ненависти", сравнила их с акциями ирландских республиканцев в Северной Ирландии и заявила, что полиция, разрешая такие марши, "подыгрывает левым активистам". 

Теги:
ПалестинаВеликобританияПалестино-израильский конфликтИзраильСунак, Риши
© Информационное агентство ТАСС
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