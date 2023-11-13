Sky: премьер Британии уволил главу МВД

Суэлла Браверман ранее опубликовала статью с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман после того, как она опубликовала статью с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его данным, в понедельник Сунак планирует объявить о ряде изменений в составе кабинета министров. Браверман последнюю неделю находилась под жесткой критикой как со стороны оппозиции, так и со стороны ряда коллег по правящей Консервативной партии. На прошлой неделе она написала статью для газеты The Times, в которой охарактеризовала протесты в поддержку Палестины как "марши ненависти", сравнила их с акциями ирландских республиканцев в Северной Ирландии и заявила, что полиция, разрешая такие марши, "подыгрывает левым активистам".