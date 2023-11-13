13 ноября, 09:44

Украина внесла Rockwool в список "спонсоров войны"

Национальное агентство по предотвращению коррупции утверждает, что продукция датской компании через посредников продается российским государственным предприятиям

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины включило датского производителя изоляционных материалов Rockwool в список "спонсоров войны" за продолжение работы в России.

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"Ведущий датский производитель продукции на основе каменной ваты внесен в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Утверждается, что через посредников продукция Rockwool продается российским государственным предприятиям, в том числе якобы по заказу Минобороны.

Компания по производству изделий из каменной ваты Rockwool основана в 1909 году, центральный офис находится в Дании. Ей принадлежит 51 производственная площадка в Европе, Северной Америке и Азии. Российские производства расположены в Московской, Ленинградской, Челябинской областях и Татарстане.

В опубликованном в феврале 2023 года отчете за 2022 год компания заявила, что не уходит из РФ. Rockwool больше не участвует в управлении российской частью бизнеса, но компания сохранила за собой право собственности. После начала СВО на Украине Rockwool не делала новых инвестиций в РФ.

Ранее в черный список НАПК попали австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, американская компания Procter & Gamble, французская сеть магазинов по продаже товаров для ремонта Leroy Merlin, Comnav Technology, Liberian International Ship & Corporate Registry, французская сеть супермаркетов Auchan, бермудская компания Bacardi, китайская группа компаний Alibaba, владеющая платформой онлайн-торговли Aliexpress, корпорации Mars и PepsiCo, а также такие табачные компании, как американская Philip Morris и японская Japan Tobacco. 

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