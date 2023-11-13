Израильская артиллерия наносит удары по пограничным районам Ливана

Среди мирных жителей пострадавших нет, информирует Al Wataniya

БЕЙРУТ, 13 ноября. /ТАСС/. Артиллерия израильской армии ведет обстрел пограничных районов Ливана в ответ на вылазки боевиков вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах". Как сообщило агентство Al Wataniya, противник выпустил из орудий не менее 30 снарядов по окрестностям населенных пунктов в районе Айн-эль-Азрак.

Огонь был открыт по поселкам Тейр-Харфа, Джиббин, Альмат-эш-Шааб, Умм-эт-Тут, Шейхин и Эд-Духейра. Поступили сведения о материальном уроне, пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее отряд шиитов обстрелял из минометных установок позиции израильской армии в Эль-Байяде. В ответ беспилотники ВВС Израиля атаковали высоты Эль-Ляббуна и селение Блида, откуда был произведен запуск реактивных снарядов.

По данным газеты The Times of Israel, в результате ракетного обстрела со стороны "Хезболлах" 12 ноября в еврейском поселении Довев на севере страны ранения получили 17 мирных граждан. На юге Ливана в тот же день были ранены трое жителей деревни Ярун.