13 ноября, 09:46,
обновлено 13 ноября, 10:15

Экс-премьер Британии Дэвид Кэмерон возглавил МИД королевства

Дэвид Кэмерон. Dan Kitwood/ Getty Images
Дэвид Кэмерон
© Dan Kitwood/ Getty Images

На этом посту он сменит Джеймса Клеверли, которого перевели на должность главы МВД

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назначен руководителем МИД. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы правительства Риши Сунака.

Читайте также
Главу МИД Британии Джеймса Клеверли назначили министром внутренних делSky: премьер Британии уволил главу МВД

"Достопочтенный Дэвид Кэмерон назначен министром иностранных дел, по делам Содружества и развития", - отмечается в заявлении. На этом посту он сменит Джеймса Клеверли, который был переведен на должность главы МВД.

Кэмерон был избран на пост премьера в 2010 году в возрасте 44 лет. Он стал самым молодым с 1812 года политиком, занявшим кабинет на Даунинг-стрит, 10. Лидером же Консервативной партии Кэмерон являлся с 2005 года. Всего во главе правительства он проработал шесть лет - до 2016 года. Более всего Кэмерон запомнился тем, что пообещал провести референдум о выходе Великобритании из состава ЕС в случае победы на выборах 2015 года. Когда партия победила, он сдержал свое слово и организовал плебисцит. С учетом того, что Кэмерон сам агитировал против Brexit, он ушел в отставку, также покинув и парламент. Публичной политикой с того момента он не занимался. 

Теги:
Великобритания
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация