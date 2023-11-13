13 ноября, 10:01,
обновлено 13 ноября, 10:24
Палестино-израильский конфликт

Израиль объявил четырехчасовую паузу в боевых действиях на юге сектора Газа

Рафах. Getty Images
Рафах
© Getty Images

Пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри сообщил, что тактическую приостановку боевых действий проведут в гуманитарных целях

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на четыре часа приостановила боевые действия в городе Рафах на юге сектора Газа у границы с Египтом в гуманитарных целях. Об этом сообщил пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри.

Читайте также
Эвакуация россиян и тяжелое положение в больницах Газы. Конфликт в Палестине

"Сегодня мы проведем тактическую приостановку боевых действий в городе Рафах в течение дня, а именно с 10:00 до 14:00 (соответствует периоду с 11:00 до 15:00 мск - прим. ТАСС) в гуманитарных целях", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter) на арабском языке.

Эдри также сообщил, что гуманитарный коридор для эвакуации жителей северных областей сектора Газа будет вновь действовать с 9:00 до 16:00 по местному времени. Маршрут пройдет от больницы "Аш-Шифа" по дороге Салах эд-Дин на юг анклава. Кроме того, израильские военные предоставят возможность уйти жителям лагеря палестинских беженцев Эш-Шати с 10:00 до 16:00 по местному времени, над которым, как утверждает представитель ЦАХАЛ, израильская армия установила полный контроль. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация