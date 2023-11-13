МИД Люксембурга заявил, что ЕС в последние 10 лет не верил в концепцию двух государств

Глава ведомства Жан Ассельборн назвал это огромной ошибкой

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн назвал огромной ошибкой, что мировое сообщество и Евросоюз в последние 10 лет не верили и не занимались реализацией концепции "двух государств для двух народов" для разрешения конфликта между Палестиной и Израилем.

"Я думаю, что одна из самых больших ошибок, которую мы как международное сообщество и европейцы допустили, заключается в том, что мы недостаточно занимались [реализацией] решения о создании двух государств, - заявил политик по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. - Сейчас все говорят, что нам необходимо решение о двух государствах. Но по меньшей мере 10 лет мы не занимались этим решением и не верили в него".

По словам Ассельборна, все это время Брюссель был не в состоянии напомнить Израилю, что Иерусалим является столицей двух государств, границы которых определяются резолюцией Совета Безопасности ООН (СБ ООН) от 1967 года. В то же время, в 2004 году после завершения вторжения США в Ирак на Ближнем Востоке появилась надежда, что "американцы и россияне пойдут навстречу друг другу и договорятся, а мы, европейцы, выиграем от этого", отметил Ассельборн. "Предложение о создании двух государств стояло на повестке дня", - добавил он, подчеркнув, что в 2007 и 2008 годах мировое сообщество было очень близко к тому, чтобы его реализовать.

22 ноября 1967 года СБ ООН принял резолюцию 242, призывающую к окончанию арабо-израильского конфликта путем отмены большинства итогов Шестидневной войны 1967 года. Ее результатом стало объединение Иерусалима, оккупация Израилем Западного берега реки Иордан и сектора Газа. План ООН предусматривал возвращение Израиля в границы 1949 года и создание между Иорданом и Средиземным морем арабского государства Палестина наряду с еврейским государством Израиль. Эта резолюция до сих пор признается ведущим документом в урегулировании арабо-израильского конфликта.