Сеул получит доступ к американской системе раннего предупреждения о ракетных пусках

Цель договоренности США и Республики Корея - установить обмен информацией в реальном времени, сообщила газета The Korea Times

СЕУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. США предоставят Республике Корея доступ к данным американской спутниковой системы раннего предупреждения о пусках ракет (SEWS, Shared Early Warning System) в реальном времени. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам ежегодного совещания по вопросам безопасности в Сеуле с участием министров обороны двух государств Син Вон Сика и Ллойда Остина.

"Министры обороны договорились стремиться к расширению сотрудничества по вопросу системы обмена спутниковой информацией с целью раннего предупреждения SEWS, чтобы укрепить потенциал союзников по обнаружению продвинутых ракетных угроз Северной Кореи", - говорится в коммюнике, опубликованном министерством обороны Южной Кореи.

К настоящему моменту, как отмечает телерадиокомпания KBS, Сеул не имел доступа к этой системе. Получение информации от американских спутников, как ожидается, серьезно укрепит потенциал Южной Кореи по обнаружению ракет, отмечает газета The Korea Times со ссылкой на южнокорейское министерство обороны. "Цель [этой договоренности] - установить обмен информацией в реальном времени, что позволит передавать ее на наши системы наблюдения и противоракетной обороны", - сказал газете чиновник из оборонного ведомства.

В последнее время северокорейские ракеты стали технически совершеннее, они способны лететь по нестандартной траектории, быстро набирать высоту, поясняет газета. Эти изменения породили опасения, что ракеты смогут обойти южнокорейские радары.

На пресс-конференции после переговоров министр обороны Республики Корея Син Вон Сик заявил, что в случае применения Пхеньяном ядерного оружия режим в КНДР прекратит свое существование. По его словам, в качестве ответа на рост ядерной и ракетной угроз со стороны КНДР союзники намерены расширять масштабы учений.