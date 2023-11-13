В Узбекистане из-за взрыва на складе в Ташкенте ужесточат правила хранения химпродукции

В результате ЧП пострадали около 200 человек и погиб 13-летний подросток

ТАШКЕНТ, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому с 2024 года в республике ужесточат контроль за ввозом и хранением химической продукции. Документ принят в связи со взрывом на складе в жилом массиве Ташкента, в результате которого погиб подросток.

Сильный взрыв и последующий пожар на площади 15 тыс. кв. м произошли в Ташкенте ночью 28 сентября. В результате ЧП пострадали около 200 человек и погиб 13-летний подросток. По информации правительственной комиссии, созданной для выяснения причин ЧП, на складе без соблюдения необходимых мер безопасности хранилось большое количество химикатов. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого были арестованы четыре человека.

"Внедрить с 1 января 2024 года следующий порядок постоянного контроля за соблюдением установленных требований при ввозе на территорию Республики Узбекистан, транспортировке, хранении, использовании и уничтожении химических веществ (продукции)", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте базы национального законодательства.

В соответствии с постановлением, с 2024 года сведения о химических веществах, ввезенных на территорию республики и прошедших таможенное оформление, и субъектах, завозящих их, предоставляются МЧС с помощью единой автоматизированной информационной системы таможенного комитета в режиме реального времени.

Хранение химической продукции теперь разрешается исключительно на складах, соответствующих требованиям промышленной безопасности.