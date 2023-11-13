МИД Казахстана заявил о начале эвакуации своих граждан из Газы

На 13 ноября запланирована эвакуация первой группы из 44 граждан, сообщил официальный представитель дипведомства Айбек Смадияров

АСТАНА, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана приступили в понедельник к эвакуации своих граждан из сектора Газа. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

"Сегодня начался процесс эвакуации наших граждан из сектора Газа. На 13 ноября текущего года запланирована эвакуация первой группы из 44 граждан. В эту группу входят 40 граждан Казахстана и 4 иностранцев - членов их семей", - сказал он.

По словам дипломата, кроме казахстанцев, в число эвакуируемых входят представители девяти стран. "Это Марокко, Иордания, Россия, Испания, Швеция, Перу, Нидерланды, Великобритания и США. В общей сложности через пункт "Рафах" на сегодня запланирована эвакуация 594 человек, включая наших граждан. Выход будет осуществляться через КПП "Рафах", расположенный между сектором Газа и Египтом. После пересечения пункта пропуска казахстанцы будут доставлены наземным транспортом в Каир и размещены в гостинице. После проверки всех документов они будут отправлены в Казахстан", - пояснил Смадияров.