В Литве кандидаты на пост президента на выборах 2024 года станут известны в феврале

Председатель Главной избирательной комиссии Лина Петронене сообщила, что две партии уже зарегистрировали своих кандидатов

ВИЛЬНЮС, 13 ноября. /ТАСС/. Список претендентов на пост президента Литвы на выборах, которые состоятся в мае 2024 года, станет известен в феврале. Об этом в эфире национального радио LRT сообщила председатель Главной избирательной комиссии Лина Петронене.

"Все заявки от политических партий и самостоятельно выдвигающих себя претендентов будут собраны до 20 февраля. Это будет окончательный список кандидатов, который после проверки документов на соответствие требованиям может только уменьшаться", - сказала она.

Начало политической кампании на президентских выборах было объявлено 12 ноября. Как сказала Петронене, две партии уже зарегистрировали своих кандидатов. Партия "Союз демократов во имя Литвы" зарегистрировала бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Гедримаса Еглинскаса. Партия свободы Литвы сделала необходимые действия, но имя своего кандидата пока не назвала.

О намерении баллотироваться на пост главы государства заявили также премьер-министр Ингрида Шимоните, экс-командующий вооруженными силами генерал-лейтенант запаса Валдас Туткус, мэр города Казлу Руда Мантас Варашка, бывший в период пандемии ковида министром здравоохранения Аурелиюс Верига, профессор медицины Эдуардас Вайткус, общественный деятель Антанас Кандротас. Действующий президент Гитанас Науседа, который может претендовать на второй срок, пока по этому вопросу не высказывался.