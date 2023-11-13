СМИ: в больнице "Аш-Шифа" в Газе погибли 32 пациента

Они умерли из-за отсутствия электроэнергии и топлива для генераторов, сообщил телеканал Al Arabiya

КАИР, 13 ноября. /ТАСС/. Минимум 32 пациента больницы "Аш-Шифа", расположенной на севере сектора Газа, погибли из-за отсутствия электроэнергии и топлива для генераторов. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

27 октября армия Израиля выступила с утверждением, что основной командный штаб палестинского движения ХАМАС расположен на территории центральной больницы города Газа "Аш-Шифа", где есть несколько подземных комплексов и туннель. Один из врачей больницы Гасан Абу Ситтах 3 ноября сообщил, что в медучреждении работает только один из двух электрогенераторов. 11 ноября агентство ISNA передало, что израильские войска достигли окрестностей больницы "Аш-Шифа", в непосредственной близости от здания идут ожесточенные бои. В тот же день Минздрав сектора Газа сообщил о приостановке операций в больнице из-за истощения запасов топлива. В свою очередь представитель армии Израиля Даниэль Хагари заявил, что военные 12 ноября помогут эвакуировать детей из педиатрического отделения больницы, подчеркнув, что здание не блокировано. Однако директор учреждения Мухаммед Абу Сальмия опроверг эту информацию. По его словам, в больнице отсутствуют условия для жизнеобеспечения и оказания медицинских услуг.

В воскресенье вечером пресс-служба правительства сектора Газа сообщила, что армия Израиля, в частности, разрушила часть отделения интенсивной терапии больницы "Аш-Шифа", нанесла удар по последнему этажу хирургического корпуса, кардиологическому и родильному отделению, а также обстреляла одну из кислородных линий медучреждения. В результате погибли двое недоношенных детей и еще шесть человек. Как позже заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, больница "Аш-Шифа" остается без электричества и воды уже три дня, в ней не работает стационарное отделение и число летальных исходов среди пациентов значительно возросло.