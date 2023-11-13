Кабмин Словакии одобрил программное заявление и обратится за доверием в парламент

В Братиславе не сомневаются, что правительство заручится поддержкой Национального совета

БРАТИСЛАВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство Словакии одобрило свое программное заявление и направляет его на обсуждение в Национальный совет (парламент) республики. Об этом сообщило Словацкое радио со ссылкой на премьера страны Роберта Фицо.

Фицо проинформировал ранее, что парламент мог бы обсудить программное заявление его правительства, назначенного президентом страны 25 октября по итогам недавних парламентских выборов, 15 и 16 ноября.

Согласно словацкой конституции, новое правительство должно представить свое программное заявление парламенту в течение 30 дней после назначения президентом. В высшем законодательном органе республики кабмин Фицо опирается на голоса 79 из 150 депутатов. В Братиславе не сомневаются, что правительство заручится поддержкой Национального совета.