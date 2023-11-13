"Красный Крест" ведет диалог с ХАМАС по вопросу заложников

Представитель организации Кристиан Кардон подчеркнул, что сотрудники МККК, "несмотря на просьбы", пока не имели возможности посетить заложников

ЖЕНЕВА, 13 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) ведет с радикальным палестинским движением ХАМАС диалог, приоритетной темой которого является вопрос о заложниках. Об этом заявил в интервью газете Le Temps Кристиан Кардон, отвечающий в гуманитарной организации за деятельность по предоставлению защиты.

Отвечая на вопрос о том, ведет ли МККК диалог с ХАМАС, Кардон сказал: "Мы всегда поддерживали диалог с израильтянами, с ХАМАС и другими группировками, присутствующими в секторе Газа. Это фундаментально. Мы говорим это без всякого смущения". Красный Крест считает полезным "вести переговоры со всеми, включая ХАМАС и его вооруженное крыло, "Бригады [Иззэддина] аль-Кассама", пояснил он, отметив, что такой диалог "уже имел место до 7 октября".

Как подчеркнул представитель МККК, "заложники, конечно, являются приоритетной темой" этого диалога. "Мы очень ясно и публично выражали свою позицию с самого начала. Заложники должны быть освобождены, - сказал Кардон. - Мы настаиваем на доступе к заложникам, чтобы убедиться, что они содержатся в приемлемых условиях, получают необходимую медицинскую помощь и могут общаться со своими семьями". "С ХАМАС мы также говорим о ведении боевых действий", - продолжил он, напомнив, что нельзя вести военные действия вблизи больниц, школ и других гражданских объектов.

По его словам, ХАМАС "связан теми же обязательствами, что и Израиль, по уважению гражданского населения", это относится, в частности, к соблюдению принципа избирательности и пропорциональности при ведении боевых действий.

Кардон сообщил, что МККК пока не имел возможности посетить заложников, "несмотря на просьбы". Вместе с тем комитет, по его словам, сыграл "ключевую роль" в освобождении четырех заложников 20 и 24 октября. "Безусловно, мы не участвуем в переговорах, так как они основаны на политических соображениях. Но как только обе стороны пришли к соглашению, МККК начал действовать и выбрал место для освобождения. Для проведения такого рода операции мы направили команду профессионалов", - резюмировал Кардон.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.