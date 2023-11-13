Боррель поедет в Израиль и Палестину для обсуждения ситуации в регионе

Глава дипломатии Евросоюза также посетит Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поедет на этой неделе в Израиль и Палестину, чтобы обсудить ситуацию в регионе, включая вопрос оказания гуманитарной помощи населению сектора Газа. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"На этой неделе я отправлюсь в Израиль, Палестину, на Бахрейн, в Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию, чтобы обсудить гуманитарный доступ и помощь, а также политические вопросы с региональными лидерами", - написал Боррель.

По его словам, "нужен политический горизонт, направленный на решение проблемы двух государств". "Этого можно добиться только через диалог", - добавил Боррель.

В Брюсселе в понедельник проходит заседание глав МИД 27 стран ЕС, в центре внимания которого - конфликт на Ближнем Востоке. Как заявил по прибытии на встречу Боррель, сообщество призывает Израиль к немедленному объявлению гуманитарных пауз в секторе Газа и к сдержанности при выборе целей, чтобы снизить потери среди мирных жителей.