В Белоруссии предложили отстреливать краснокнижных бурых медведей без открытия охоты

Это касается особей, заходящих в населенные пункты и травмирующих людей

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Председатель Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Игорь Шуневич на встрече с президентом республики Александром Лукашенко предложил регулировать популяцию бурых медведей в стране путем отстрела без открытия охоты. Это касается особей, заходящих в населенные пункты и травмирующих людей.

"Это не значит, что мы откроем охоту [на бурого медведя]. Это краснокнижник, - приводит его слова агентство БелТА. - Но если есть его избыточное количество, нужно определенное количество [особей] отстрелять, особенно проблемных зверей, которые заходят в населенные пункты, на пасеки, которые уже сегодня травмируют людей".

Шуневич отметил, что на встрече с президентом были доложены предложения по регулированию численности медведя и рыси, которые не предполагают "экстремальные вещи, заведомо непопулярные, но решения, которые диктует сама жизнь". "Разумное использование этих видов предложено осуществлять путем регулирования их численности, не открывая охоту на них", - пояснил председатель БООР. Он уточнил, что необходимо сократить число особей бурого медведя только там, где "он мешает жизнедеятельности человека, и только чтобы создать "баланс между интересами человека и животных".

В конце октября заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия белорусского Минприроды Петр Николаенко сообщил о том, что на фоне роста популяции хищников в республике может быть принято решение о возможном исключении бурого медведя из числа видов, внесенных в Красную книгу Белоруссии. По данным Национальной академии наук (НАН) республики, численность популяции медведя на конец 2022 года увеличилась до 700 особей против 580 годом ранее. В 2024 году НАН планирует провести комплексные мероприятия по учету численности медведя, данные будут учтены при подготовке к 2025 году макета очередного издания Красной книги Белоруссии.

Заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН по биоресурсам Павел Гештовт указывал, что "на данный момент критической проблемы между крупными хищниками и человеком в Беларуси не существует". В конце августа министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андрей Худык заявил, что в стране "в экологической сфере все в порядке", "биоразнообразие сохранилось", а в растительном мире даже наблюдается его увеличение. Худык выразил уверенность в том, что в ходе работы над очередным выпуском Красной книги Белоруссии из нее "некоторые виды растений и животных будут исключены, потому что уже есть рост популяций, которые в принципе могут уже не охраняться законом".