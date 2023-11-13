13 ноября, 11:48

Делегации Индии и РФ обсудили двустороннее сотрудничество и глобальную повестку

Стороны "поделились взглядами на региональные и глобальные вопросы"

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 ноября. /ТАСС/. Индия и Россия провели в понедельник в Нью-Дели межмидовские консультации, в ходе которых обсудили разные аспекты двустороннего сотрудничества и региональные и международные вопросы. Об этом сообщил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

В межмидовских консультациях с индийской стороны принял участие замминистра иностранных дел республики Винай Кватра, с российской - замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Они провели детальное обсуждение двустороннего сотрудничества, включая политические, торговые, экономические, энергетические, транспортные, оборонные и консульские вопросы", - написал Багчи на своей странице в социальной сети X.

По словам Багчи, стороны "также поделились взглядами на региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес". 

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