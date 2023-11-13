СМИ: в Варшаве началось первое заседание Сейма нового состава

Во время первого заседания все депутаты принесут присягу, а премьер-министр объявит об отставке нынешнего правительства

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Первое заседание Сейма (нижней палаты парламента) началось в Варшаве. Как сообщило агентство РАР, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матуеш Моравецкий прибыли для участия в его работе.

Во время первого заседания все депутаты принесут присягу, а премьер-министр объявит об отставке нынешнего правительства. Депутатам предстоит выбрать маршала (спикера) Сейма, после чего вести заседание будет уже он.

Вечером в президентском дворце Анджей Дуда вручит Моравецкому полномочия для формирования нового кабинета министров, на что по конституции отводится 14 дней.

По итогам парламентских выборов 15 октября правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) получила самое большое количество мест в 460-местном Сейме (194). Парламентское большинство, однако, принадлежит оппозиционным силам: объединению "Гражданская коалиция" (157 мест), движению "Третий путь" (65 мест), партии "Левые" (26 мест) и "Конфедерации" (18). Имея парламентское большинство, оппозиция имеет возможность вынести вотум недоверия президентскому кандидату на пост премьера Матеушу Моравецкому и его министрам.

Попытки ПиС найти себе в Сейме союзников пока не увенчались успехом.