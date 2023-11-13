Politico: Брюссель извинялся перед странами ЕС за высказывания Борреля по Газе

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Европейской службы внешних связей (ЕСВД) Стефано Саннино был вынужден объясниться и извиниться перед странами - участницами сообщества за преждевременные высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о наличии консенсуса среди лидеров Евросоюза по вопросу урегулирования кризиса в секторе Газа. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

По их словам, генсеку ЕСВД пришлось объяснять странам - членам сообщества, почему Боррель "заявил о наличии консенсуса среди стран ЕС, в то время как это было не так". Так, Испания выступала за полное прекращение огня, в то время как Австрия, Германия и Чехия пытались "избежать любых формулировок, которые могли бы посягнуть на право Израиля на самооборону". В итоге, как отмечает издание, лидеры стран ЕС договорились об использовании формулировки "гуманитарные паузы", причем для этого потребовались еще четыре дня дипломатических переговоров и пятичасовое совещание лидеров блока за закрытыми дверьми.

Согласно итоговому заявлению саммита по конфликту на Ближнем Востоке, опубликованному 26 октября пресс-службой Европейского совета, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не смогли согласовать призыв о прекращении огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС, они лишь призвали к "гуманитарным паузам и открытию гуманитарных коридоров в Газе". По сообщениям многочисленных дипломатических источников, ряд стран ЕС настаивали на встрече на прямом призыве к прекращению огня, но договориться об этом не удалось.

Ранее Евросоюз и лично глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглись критике гуманитарных организаций и даже чиновников институтов ЕС среднего звена, которые написали открытое письмо своей начальнице, в котором осудили ее предвзятую позицию в этом конфликте, которая отражает интересы только израильской стороны.